Football – Islande-Luxembourg: «La pression est là, mais nous ne devons pas y céder»

Nous savons ce qui nous attend. L’Islande est une équipe puissante avec un jeu très physique. De plus, nous savons à quel point il est difficile de jouer ici dans des conditions tout à fait différentes. Nous partons d’un pays avec une température ressentie de 25 °C et arrivons dans un autre où il fait 2 °C, avec des prévisions de neige. Il ne faut surtout pas sous-estimer ces facteurs. Mais nous devons rester dans la continuité de notre match aller (3-1, le 8 septembre). Si nous y parvenons, je suis persuadé que nous pouvons connaître le même succès.

L’Islande s’est fait remarquer du grand public par ses participations à l’Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. Aujourd’hui, vous y allez en vainqueur du match aller et en étant mieux classés dans le groupe. Pensez-vous être clairement les favoris dans ce match?

Je n’emploierais pas le mot «clairement». Bien sûr, le classement démontre que nous pouvons – et comptons – les battre. Mais nous avons du respect pour cet adversaire et nous savons à quel point il sera difficile de les affronter chez eux.

Non, on prépare chaque match de la même manière. Nous sommes tout à fait conscients de l’enjeu, qui d’ailleurs ne concerne pas que le match contre l’Islande mais également les suivants face à la Slovaquie (lundi) puis au mois de novembre (réception de la Bosnie-Herzégovine et déplacement au Liechtenstein). Bien sûr que la pression est là, mais nous ne devons pas y céder. Nous savons de mieux en mieux la gérer depuis que nous disposons, de plus en plus, de joueurs évoluant dans de bons championnats étrangers, dans des clubs où chaque match est important. Aujourd’hui, chacun y est habitué, et nous préparons ce match comme tous les autres.