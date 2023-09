Football italien: Naples se moque d'Osimhen sur TikTok: il menace de porter plainte

«Ce qui s'est passé sur le compte officiel de Naples sur la plateforme TikTok n'est pas acceptable», a expliqué lundi soir Roberto Calenda sur X (ex-Twitter). «Une vidéo se moquant de Victor a d’abord été postée, puis elle a été supprimée. C'est un fait grave qui cause des dommages très importants au joueur et s'ajoute au traitement qu'il subit ces derniers temps entre les critiques dans les médias et les fake news», a poursuivi l'agent. «Nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger Victor», a-t-il conclu.