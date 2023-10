Julian Nagelsmann rappelle Mats Hummels et Thomas Müller pour sa première liste

Ancien entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann s'assiéra sur le banc de l'Allemagne pour ses premiers matches amicaux le 14 octobre à Hartford (Connecticut) contre les États-Unis et le 17 octobre à Philadelphie (Pennsylvanie) contre le Mexique, à huit mois de l'Euro 2024, que le technicien munichois doit sauver pour le pays hôte.

Le retour de Thomas Müller

Absent d'un commun accord avec Flick pour les fenêtres internationales de mars et juin, et sur blessures en septembre, Thomas Müller effectue son retour en sélection pour la première fois depuis le Mondial 2022 et l'élimination dès le 1er tour au Qatar.