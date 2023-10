Football: L'incroyable arrêt… d'Olivier Giroud

«Digne d’un gardien»

L'AC dépasse l'Inter

Grâce à cette victoire, l’AC Milan a dépassé l’Inter de Yann Sommer et compte deux points d’avance sur son grand rival, tenu en échec à domicile par Bologne (2-2). Tout avait pourtant bien commencé pour l’Inter qui, après le premier quart d’heure, menait 2 à 0, avec notamment le dixième but cette saison de Lautaro Martinez (13e). L’Argentin est devenu avec sa superbe frappe le troisième joueur dans l’histoire de l’Inter à atteindre les dix buts après huit matches, rejoignant la légende Giuseppe Meazza (11, en 1935/36) et Antonio Valentin Angelillo (16, en 1958/59).

Mais le champion du monde 2022 et ses coéquipiers ont soudain et inexplicablement perdu pied. Bologne a réduit la marque sur penalty (19e) après un ceinturage de Lewis Ferguson par Lautaro Martinez, dans la surface de réparation de l’Inter.

L’équipe irrésistible du premier quart d’heure a alors laissé place à une formation fébrile qui a concédé un second but sur un tir de 20 m du Néerlandais Joshua Zirkzee (59e). «Je suis en colère (...) C’est la deuxième fois, après le match contre Sassuolo, qu’on mène et qu’on n’arrive pas à gagner, à cause d’erreurs d’inattention qui nous coûtent cher. On aurait dû marquer plus que deux buts en première période», a regretté Simone Inzaghi, sur DAZN.