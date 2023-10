L'Ukraine s'oppose à la rétingration d'équipes russes

Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA. AFP

«Nous demandons que les décisions de la Fifa et de l'UEFA soient révisées car elles portent atteinte aux droits des enfants ukrainiens qui ont été privés par la Russie du droit de s'entraîner en toute sécurité et de vivre simplement dans leur patrie sans être menacés d'être kidnappés, violés ou tués», a déclaré le ministère ukrainien des Sports et de la Jeunesse dans un communiqué.

Mercredi, la Fifa avait levé la suspension des équipes russes des moins de 17 ans, leur permettant de participer à nouveau aux Coupes du monde (hommes et femmes) de la catégorie d'âge. Cette décision faisait suite à celle, semblable et annoncée dix jours plus tôt, de l'UEFA, dont les compétitions sont qualificatives pour les tournois organisés par la Fifa.

Appel au boycott

L'Ukraine a appelé au boycott de tout match contre la Russie, déjà annoncé officiellement par les fédérations de football d'«Angleterre, de Pologne, de Lettonie, de Lituanie, de Suède, du Danemark, de Finlande, d'Irlande, de Norvège et de Roumanie», a énuméré le gouvernement ukrainien.

«Nous croyons fermement que le football devrait toujours promouvoir la paix, la tolérance et la justice, et non encourager la poursuite de la guerre et promouvoir l'impunité», a-t-il ajouté en soulignant que l'Ukraine défendra «fermement cette position tant que la Russie sera en guerre contre l'Ukraine et jusqu'à ce que la paix soit rétablie sur le continent européen».