La nouvelle recrue de Galatasaray se cachait parmi les fans

La ferveur d’un supporter turc n’est plus à prouver et Hakim Ziyech a pu en témoigner dès ses premiers instants sous les couleurs de Galatasaray. Arrivé en provenance de Chelsea, après des transferts avortés au Paris SG et en Arabie saoudite, Hakim Ziyech a signé en Turquie sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire. Un gros coup pour le dernier vainqueur du championnat turc, qui espère retrouver les huitièmes de finale de Ligue des champions après 9 ans d’absence.