Football: La phase de poules de la Ligue Europa est connue

Les huit groupes de la Ligue Europa 2023/2024. UEFA

Les affiches de la phase de poules de la Ligue Europa sont connues. Ainsi, le gardien luxembourgeois Anthony Moris et son club belge de l'Union Saint-Gilloise sont tombés sur LE cador de la compétition, Liverpool, sextuple champion d'Europe et triple vainqueur de la Ligue Europa. Un déplacement dans un stade mythique à venir pour Moris et ses coéquipiers. Linz et Toulouse complètent le groupe et seront sans doute plus abordables pour les Belges.

Pour le reste, le tirage au sort a réservé quelques affiches intéressantes, avec notamment un groupe comprenant l'Ajax Amsterdam, l'Olympique de Marseille, Brighton et l'AEK Athènes. Le Sporting Club Portugal sera opposé à l'Atalanta Bergame, au Sturm Graz et à une équipe polonaise. West Ham affrontera l'Olympiakos, Fribourg et un club serbe. Le Betis et les Rangers seront eux dans la même poule, avec le Sparta Prague et Limassol.

Le tirage au sort de la Ligue Europa Conférence a aussi été effectué ce vendredi. Et la compétition ne fait toujours pas rêver. On notera la présence exotique de Klaksvik, club des îles Féroé, qui affrontera Lille, Ljubjana et Bratislava, et de Breidablik, équipe islandaise qui jouera contre Louhansk, Tel Aviv et Gent. Le détail des groupes dans le tweet ci-dessous.