Le cauchemar de Neymar et du Brésil

Soirée cauchemardesque pour le Brésil: Neymar est sorti en pleurs sur une civière, blessé à un genou, et la Seleçao s’est inclinée 2-0 face à l’Uruguay de Marcelo Bielsa, mardi, à Montevideo, son premier revers en qualifications pour un Mondial, depuis 2015.

L’avant-centre de Liverpool Darwin Nunez a été le grand artisan de la victoire uruguayenne, avec un but (41e) et une passe décisive pour De la Cruz (77e), mettant fin à une invincibilité de 22 ans des Brésiliens face à la Celeste. Les quintuples champions du monde avaient enchaîné auparavant 37 matches sans défaite, en matches des qualifications sud-américaines pour le Mondial.

Un coup de tonnerre

Juste après l’ouverture du score de Nunez, d’une tête plongeante rageuse, nouveau coup de tonnerre: Neymar se tord de douleur sur la pelouse. Le numéro 10 brésilien est mal retombé après un accrochage avec De la Cruz et s’est blessé au genou gauche. Il a dû sortir sur une civière, pleurant à chaudes larmes.

Ces deux rebondissements ont eu lieu au terme d’une première mi-temps insipide, avec des fautes à répétition et pas le moindre tir avant le but de Nunez. Il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir la première salve brésilienne, une tête non cadrée de Gabriel Magalhaes.