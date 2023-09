Football: Le gardien gabonais met une beigne à un adversaire, son équipe n’ira pas à la CAN

Sa boulette, Babacar Niasse n’en entendra pas beaucoup parler. Le gardien de la Mauritanie a laissé filé le plus anodin des ballons dans ses filets, et ce n’est pas grave. Le but n’a rien changé à la donne, son équipe s’est quand même imposée, qualifiée pour la CAN même, et de toute façon tous les regards accusateurs étaient depuis longtemps pointés sur son homologue gabonais.