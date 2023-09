Football: Le Luxembourg est «un rival direct» du Portugal

Roberto Martinez, sélectionneur du Portugal

Luc Holtz, sélectionneur du Luxembourg

«Nous savons que la qualité de Christopher Martins (suspendu) et Mathias Olesen (blessé aux ischio-jambiers) va faire défaut demain (lundi), mais nous sommes un collectif. Ça va permettre à d’autres joueurs de se montrer. Nous connaissons la qualité de l’équipe d’en face. Il faudra être solidaires, motivés, mettre beaucoup d’engagement et que le bon Dieu nous aide un peu».

Gonçalo Ramos, attaquant du Portugal pressenti pour remplacer Cristiano Ronaldo, suspendu

Laurent Jans, défenseur du Luxembourg

«Il n’y a pas plus d’euphorie que lors des matches précédents. On voulait absolument gagner cette rencontre (face à l’Islande 3-1). On a fêté un peu la victoire ensemble, mais on s’est vite focalisé sur la rencontre face au Portugal».