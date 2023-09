Le médecin se blesse en allant soigner un joueur

Escorté par ses collègues

À la 40e minute, un choc aérien entre deux joueurs provoque l’arrêt du jeu. En entrant sur le terrain pour soigner le joueur de Los Andes Alan Ortiz, Sznajderhaus n’est jamais arrivé jusqu’à lui. Sa course, malheureusement pas capturée par la vidéo, a été interrompue après une lourde chute qui lui a fait tordre son genou. Sur les images, on aperçoit le médecin après sa chute, au sol et en larmes. Quelques instants plus tard, il est escorté par des collègues, en ne pouvant que difficilement cacher sa douleur.