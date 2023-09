Les Lionnes rouges à l'aube d'une nouvelle aventure

L'équipe féminine du Luxembourg fait sa rentrée. Un an après la fin des qualifications pour la Coupe du monde 2023, les Lionnes rouges vont participer à la première édition de la Ligue des nations féminine qu'elles vont débuter avec un déplacement en Lituanie (22 septembre), puis avec la réception de la Géorgie (26 septembre), au stade Emile-Mayrisch.

Pour ces deux rendez-vous, le sélectionneur, Dan Santos, a dévoilé une liste de 22 joueuses sur laquelle ne figurait pas sa capitaine Laura Miller, victime d'une fracture de fatigue au tibia. La milieu du Standard de Liège est rentrée au Luxembourg où elle doit passer des examens, mais l'entraîneur national a estimé à «5 %» les chances de la voir sur la pelouse. Dan Santos est aussi privé de Leticia Mateus (cheville), Aldina Dervisevic (contracture) et Kate Thill qui n'a pas pu revenir des États-Unis.

Pas d'objectifs de points

Lena Goedert (Entente WMG, 26 ans) et Claudia Veloso (RFCU, 27 ans) ont été appelées pour la première fois, tandis que Nathalie Ludwig (Rosport, 27 ans) et les jeunes Ana Abreu (Standard de Liège, 16 ans) et Leila Schmit (Elversberg, 16 ans) disputeront leur première compétition officielle après avoir été appelées lors des deux derniers amicaux face aux îles Féroé en avril.