L’improbable moment d’égarement d’un gardien anglais

Voilà une séquence qui n’arrangera pas la réputation des gardiens anglais. La rencontre de 5e division anglaise entre York City et Boreham Wood, ce samedi (2-2), a été émaillée d’un surprenant fait de jeu.

On jouait la 35e minute lorsque Nathan Ashmore, le portier de Boreham Wood, s’est aventuré en dehors de sa surface pour réceptionner un long ballon envoyé par la défense adverse. Absolument seul, il s’est pourtant emparé du cuir avec ses mains sans hésitation.

Si l’arbitre a signalé la faute, Ashmore n’a même pas été sanctionné d’un carton jaune, alors qu’il aurait dû être expulsé en raison de sa position de dernier défenseur sur l’action. Et pour cause: il semblerait que son moment d’égarement ait été provoqué par une délimitation ambiguë du terrain. C’est en tout cas ce qu’avance son club, dans le compte rendu de la rencontre: «Il semble que notre gardien ait été dérouté par la ligne claire sur le terrain laissée devant lui par l’équipe de rugby des York Knights, qui partage le LNER Community Stadium avec York City! L’arbitre, Michael Barlow, lui a donc laissé le bénéfice du doute et n’a accordé qu’un coup franc aux locaux».