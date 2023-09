Football: L’incroyable et improbable penalty manqué par Galatasaray

Un coup de génie qui a été une source d’inspiration pour de nombreux footballeurs. Si Lionel Messi et Luis Suarez avaient parfaitement réussi leur coup en 2016 contre le Celta Vigo, ce n’était pas le cas de Thierry Henry et Robert Pires avec Arsenal en 2005. Un échec gravé dans les mémoires qui sera peut-être remplacé dans l’imaginaire collectif par celui de Galatasaray.

Mardi soir contre Istanbulspor, Mauro Icardi et Kerem Aktüroglu ont voulu marquer les esprits. Ils l’ont fait, mais de la mauvaise façon. À la 37e minute, l’Argentin, habituel tireur de penalty, a laissé le ballon à son coéquipier. Ce dernier a décalé Icardi au terme de sa course d’élan. Le gardien est tombé dans la feinte et tout semblait parfait. Sauf que l’ancien attaquant du PSG et de l’Inter a raté le cadre de façon assez invraisemblable.