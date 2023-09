Football: Lionel Messi s’offre un manoir de luxe à Miami

Compass Florida et AFP

Si Lionel Messi a vécu «l’enfer» - selon son ami et ex-coéquipier Neymar - à Paris, il nage en plein bonheur à Miami. Depuis qu’il a rejoint l’équipe locale, il y a deux mois, le septuple Ballon d’or a déjà inscrit une palanquée de buts (11 buts en autant de matches), remporté un trophée et irradié les caméras de son sourire. L’adaptation semble tout aussi bien se passer en dehors du terrain puisque lui et sa famille viennent d’acquérir un somptueux manoir au bord de la mer, moyennant 10,8 millions de dollars.