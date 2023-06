Vague de soutien à Julien Klein, frappé par la maladie

La triste nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre depuis son annonce dimanche par le club doyen. Le capitaine emblématique du Fola Esch, Julien Klein, 35 ans, est malade et va débuter dans les prochains jours un traitement de chimiothérapie pendant trois à six mois.

«Julien est un joueur exemplaire qui a tout vécu avec le club. Nous sommes tous très touchés et tristes de ce qui lui arrive. Nous ne le lâcherons pas», a confié lundi à L'essentiel Pascal Welter, le directeur sportif du club. Rapidement, des dizaines de messages de soutien et de solidarité ont afflué sur les réseaux sociaux.

Coéquipiers et ex-coéquipiers, adversaires, entraîneurs, fans, dirigeants: tous ont laissé un mot de réconfort au défenseur central français, au club depuis 2010 et qui compte plus de 350 matches avec le club d'Esch. «Quand vous voyez le nombre de messages que lui et le club ont reçus, vous comprenez à quel point il est apprécié», ajoute Pascal Welter, partculièrement touché par le message du club rival, la Jeunesse d'Esch.