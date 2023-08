Serait-ce le pire maillot de football de la saison?

Ainsi, pour sa «rentrée», le club de football indonésien a décidé de jouer la carte à fond, en basant ses tenues sur les uniformes scolaires portés par les enfants de la région. Tout y est: chemise, cravate, ceinture, petit short et longues chaussettes. Au point que dans sa communication, le club a même nommé sa campagne «Back To School» (De retour à l’école). Il ne reste qu’à leur souhaiter une saison studieuse et pleine de (bons) points.