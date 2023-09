Football: Manchester United écarte Antony, accusé de violences conjugales

Manchester United a annoncé dimanche que son attaquant brésilien Antony resterait en retrait du club «jusqu’à nouvel ordre afin de répondre aux allégations» de menaces et violences venues de son ancienne petite amie.

Écarté par le Brésil

L’ailier de 23 ans est accusé par son ex-compagne Gabriela Cavallin de menaces et de violences psychologiques et physiques, des faits démentis par le joueur.

Antony a été appelé par le sélectionneur du Brésil, Fernando Diniz, pour les matches contre la Bolivie et le Pérou, les 8 et 12 septembre. Mais la révélation des accusations a conduit la Confédération brésilienne de football (CBF) à le suspendre de la Seleçao, «pour protéger la victime présumée, le joueur, l’équipe nationale brésilienne et la CBF».