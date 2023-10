Gérald Darmanin a jugé lundi que les incidents qui ont conduit à l’annulation du match OM/OL à Marseille étaient «inacceptables», ajoutant qu’ils avaient donné lieu à «neuf interpellations». Le ministre français de l’Intérieur a fait valoir sur BFMTV/RMC que «500 policiers et gendarmes avaient été mobilisés» pour sécuriser ce match. Pour lui, il n’y a «pas eu de défaillance» de la police. «C’est au club de gérer ses supporters», a-t-il dit.

Soulignant qu’il «n’y avait pas d’autre sport qui malheureusement connaît cette violence», Gérald Darmanin a indiqué que lors de la dernière saison «870 interpellations» avaient eu lieu et «103 policiers» avaient été blessés». «Cinq policiers ont été blessés» dimanche soir à Marseille, selon le ministre. «On exclut les gens violents des stades», a-t-il insisté.

Des canettes de bière contre le bus

«Systématiquement interdire la venue de supporters»

«J’ai compris qu’il fallait peut-être plus systématiquement interdire la venue de supporters», a poursuivi M. Darmanin. Mais, a-t-il ajouté aussitôt, dans le cas des incidents à Marseille, il s’agit «d’une équipe de football agressée par des +supporters+ d’une équipe locale». «Si j’en viens à interdire les spectateurs dans les matchs de football et même la venue des équipes de football dans les matches, il va y avoir un certain nombre de problèmes», s’est-il emporté.