Football: Pepe entre dans l’histoire de la Ligue des champions

On dit bien qu’un bonheur n’arrive jamais seul et comme le FC Barcelone s’est dans le même temps pris les pieds dans le tapis du côté de Hambourg face au Shakhtar Donetsk (0-1), voilà Porto revenu à hauteur des Blaugrana au classement puisque les deux formations comptent désormais 9 points.

«Une passion énorme pour le football»

«J’avais dit à ma mère que j’allais essayer de marquer pour elle, a réagi Pepe après la rencontre. Être encore là à cet âge, c’est beaucoup de travail, de sacrifices et une passion énorme pour le football. Je sais qu’il me reste encore un peu de tout ça avant de prendre ma retraite. Donc je donne tout pour Porto chaque jour».

À 40 ans et 254 jours, Pepe, qui est également le joueur de champ le plus âgé de la compétition, efface ainsi le record de l'Italien Francesco Totti, qui avait inscrit un but sur un coup franc direct pour l’AS Roma contre le CSKA Moscou en novembre 2014, à l'âge de 38 ans et 59 jours.