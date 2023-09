Défaite contre le Portugal: «Peut-être qu'on s'est vus un peu trop beaux»

Paul Philipp: C’était un cauchemar. Nous n’avons pas réussi à exister. Peut-être que nous avons trop voulu jouer face à une très belle équipe portugaise. Elle avait déjà prouvé sa valeur au match aller (0-6) et nous avons commis les mêmes erreurs.

Aurait-il fallu évoluer plus bas face à cet d’adversaire?

Pour limiter la casse, je pense que oui. Après coup, je me dis que ça aurait été plus opportun de jouer en bloc bas. Quand on laisse des espaces aux Portugais, c’est mortel.