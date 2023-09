Pour van Gaal, la victoire de l’Argentine était «préméditée»

Un duel extrêmement tendu qui avait bien failli tourner au pugilat. Un véritable combat de rue où les gestes vicieux et violents s’étaient multipliés. Après avoir pris deux longueurs d’avance, les Argentins avaient vu les «Oranje» revenir à leur hauteur grâce à un doublé tardif de Wout Weghorst (88e et 90e+11). Le scénario dramatique de ce duel avait d’ailleurs largement contribué à amener beaucoup de tension et d’électricité: au total, 18 cartons (17 jaunes et un rouge) avaient été distribués, dont cinq pour les Pays-Bas et quatre pour l’Argentine pendant les prolongations.