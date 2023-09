Qui est Lamine Yamal, 16 ans, prodige déjà sélectionné avec l'Espagne?

Pied gauche de velours, dribbles ravageurs et un rôle déjà décisif au Barça... Lamine Yamal, 16 ans, a mis tout le monde d'accord et le voilà appelé avec la sélection nationale espagnole.

La sensation du début de saison avec le FC Barcelone, Lamine Yamal, 16 ans, appelé pour la première fois avec la sélection espagnole vendredi, poursuit son ascension au plus haut niveau et pourrait battre de nouveaux records de précocité. Un pied gauche de velours, des dribbles ravageurs et un rôle déjà décisif au Barça... En seulement quelques apparitions sous le maillot blaugrana, Lamine Yamal a mis tout le monde d'accord.

Profitant du départ d'Ousmane Dembélé au PSG et de la suspension de Raphinha, le jeune espagnol s'est imposé sur l'aile droite de l'attaque catalane, qui manquait justement d'une étincelle en ce début de saison. Yamal, qui était déjà devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à entrer en jeu en Liga en avril dernier à l'âge de 15 ans et 9 mois, est également devenu le plus jeune à être titularisé, à seulement 16 ans.

«Il peut marquer son époque»

Appelé par le sélectionneur de l'équipe d'Espagne Luis De la Fuente en vue des rencontres de qualification pour l'Euro-2024, il pourrait devenir le joueur le plus précoce à disputer un match avec la Roja s'il rentre en jeu contre la Géorgie ou Chypre, les 8 et 12 septembre prochains. Il dépasserait alors son coéquipier Gavi, qui avait fait ses débuts avec les A le 6 octobre 2021 en demi-finale de la Ligue des Nations contre l'Italie (2-1), à l'âge de 17 ans et 62 jours.

Né d'un père marocain et d'une mère équatoguinéenne, Lamine Yamal a rejoint le Barça à l'âge de sept ans, où il a gravi tous les échelons jusqu'à entrer dans le groupe professionnel à 15 ans, sans même avoir joué avec l'équipe réserve. Rapide, agile et d'une étonnante maturité pour son âge, l'ailier est un habitué des équipes de jeunes de la Roja et a maintenant l'occasion de continuer à faire ses preuves avec l'équipe A.

«Toucher de balle divin»

«C'est un joueur avec un potentiel exceptionnel», a estimé son sélectionneur Luis De la Fuente. «Tout le monde l'a vu: ce toucher de balle divin, différent... Il est génial. (...) Je crois qu'il est prêt pour être compétitif au plus haut niveau et en sélection», a-t-il ajouté. «J'espère qu'il restera au Barça pendant de nombreuses années, il peut marquer son époque», avait déclaré son entraîneur Xavi Hernández après l'excellente performance de son joueur dimanche dernier à Villarreal, où il été élu homme du match et est sorti sous les applaudissements.

Pas de quoi désarçonner Lamine Yamal, dont le sourire d'adolescent laisse entrevoir son appareil dentaire. «J'essaie seulement de jouer au football, j'entre sur le terrain, j'essaie de jouer mon jeu et c'est tout», a-t-il déclaré à Movistar+ dimanche après la victoire 4-3 contre Villarreal, au cours de laquelle il a été un poison sur l'aile droite.

Une simplicité qui se ressent dans ses performances sur le terrain, où il provoque, dribble, frappe, sans se poser de question, faisant un bien fou à une attaque barcelonaise qui manque de tranchant. Il ne lui reste plus qu'à appliquer la même recette en sélection, pour s'y imposer comme une option plus que crédible à droite.