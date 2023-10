Rosport surpris par Norden en Coupe de Luxembourg

Le 2e tour de la Coupe de Luxembourg a été marqué hier par l'élimination surprise de Rosport, actuel 4e de BGL Ligue, par le FF Norden 02, une formation évoluant deux étages plus bas, en Division 1. Actuellement 6e de son championnat, Norden n'a pas fait de complexes face au Victoria en se montrant solide défensivement avant de trouver la faille à l'heure de jeu grâce à Marco Mertens (63e).

Alors que les seize formations de BGL Ligue entraient en lice à l'occasion de ce 2e tour, Rosport a été la seule à se faire piéger. Le FC Differdange a entamé la défense de son titre en dominant Luxembourg City (1-3). Le Progrès Niederkorn a de son côté signé le carton de la journée en dominant très nettement le Racing Heiderscheid Eschdorf (0-11). Le Fola a eu plus de mal contre Bastendorf et a dû attendre la 86e minute pour marquer l'unique but de la rencontre (0-1).