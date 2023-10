Football: Sadio Mané va racheter un club en France

On ne connaît pas encore le rôle qu'aura l'international sénégalais dans le club.

«On va travailler ensemble pour développer et structurer le club, le professionnaliser», a confirmé le joueur, connecté en visioconférence lors d'une conférence de presse organisée à l'hôtel de ville de Bourges. L'international sénégalais aux 99 sélections, qui a brillé à Liverpool de 2016 à 2022 avant d'évoluer au Bayern Munich puis depuis cet été chez les Saoudiens d'Al-Nassr, est en contact depuis trois ans avec le président du club Cheikh Sylla, a expliqué le maire de Bourges Yann Galut.

Objectif Ligue 2

«Quand en octobre 2020, le président Cheikh Sylla m'a appelé pour me dire que Sadio Mané voulait me parler au téléphone, j'ai cru au départ que c'était une blague», a reconnu le maire. Le club de Bourges Foot 18, qui est actuellement une association, deviendra une société dont Sadio Mané sera l'actionnaire majoritaire, à partir de janvier 2024. «Il n'est pas là pour vendre du rêve mais pour créer des liens forts entre le Sénégal et la France», a déclaré en visioconférence le manager de Sadio Mané, Bakary Cissé.