Football: Salah, joueur le plus cher de l'histoire? L’Arabie saoudite prête à des folies

L’Arabie saoudite n’est pas rassasiée. Après les arrivées de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Neymar, notamment, le nouvel eldorado du football mondial nourrit le rêve d’attirer Mohamed Salah. Le royaume dirigé par le controversé Mohammed ben Salmane voit en la star égyptienne le futur porte-étendard de son championnat. Et pour ce faire, il est prêt à débourser des sommes encore jamais vues.

Selon les informations de Sky Sports, Al-Ittihad – où ont atterri cet été Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho et Jota – a soumis à Liverpool une offre de 175 millions d’euros, constituée ainsi: autour de 115 millions d’euros secs, auxquels s’ajoutent près de 60 millions d’euros de bonus.

Soutenus par le Fonds d’investissement public du pays, les clubs saoudiens dépensent sans compter (805 millions d’euros depuis le début du mercato estival, d'après les estimations du cabinet Deloitte) mais aucun n’avait encore proposé une telle somme, le transfert le plus onéreux jusqu’à présent revenant à Neymar, passé du PSG à Al-Hilal moyennant 90 millions d’euros.

Par ailleurs, il se dit qu’Al-Ittihad aurait promis à Salah un salaire compris entre 500 et 600 millions d’euros sur quatre ans. Proposition que le joueur serait prêt à accepter, si son club lui ouvrait la porte.

Bientôt une offre à 230 millions d’euros?

C’est là où le bât blesse. Liverpool a rejeté l’offre faramineuse d’Al-Ittihad et maintient une position ferme: hors de question de laisser filer son meilleur joueur, alors que le mercato a fermé ses portes en Angleterre (empêchant ainsi les Reds de trouver un remplaçant) et qu’une telle perte réduirait considérablement les ambitions des Reds, cette saison.

Toutefois, Al-Ittihad ne compte pas lâcher l’affaire et s’apprêterait, d’après Sky Sports, à rehausser son offre à 230 millions d’euros, ce qui ferait de Mo Salah le joueur le plus cher de l'histoire, devant Neymar et son transfert à 222 millions du Barça, vers le PSG en 2017. Le club de Djeddah se montrerait même confiant quant à la probabilité de recruter Salah, d’ici le 20 septembre, date de la fermeture du mercato en Arabie saoudite. Les 18 prochains jours s’annoncent longs du côté de la Mersey.