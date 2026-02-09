Les caméras de DAZN ont filmé Kylian Mbappé en train d'insulter les arbitres, lors de la rencontre Real Madrid-Valence, dimanche.

Kylian Mbappé a été frustré à plusieurs reprises, dimanche soir. AFP

Après la panenka polémique, le craquage devant les arbitres. Kylian Mbappé a été filmé en train de tenir des propos insultants à l'encontre des officiels, lors du match Real Madrid-Valence, dimanche. Filmée par les caméras de DAZN, la scène montre le capitaine des Bleus désireux d'échanger avec le quatrième arbitre, au moment de la mi-temps, sur un hors-jeu que la star jugeait litigieux.

Soucieux d'éviter les caméras, l'arbitre avait promis à Mbappé de discuter avec lui dans le vestiaire, mais il ne s'est pas présenté comme convenu. «Pourquoi tu ne viens pas?», demande le goleador du Real, avant de lancer une insulte en français: «Tête de bite, va».

«C'est trop des bouffons, frère»

Ne souhaitant pas lâcher l'affaire, Mbappé est revenu à la charge au moment de recroiser son interlocuteur, à la fin de la mi-temps: «Tu me dis qu'on en parle à l'intérieur, on est à l'intérieur, pourquoi tu ne m'expliques pas?». Nouveau coup d'épée dans l'eau. Toujours frustrée, la star madrilène a donc vidé son sac auprès de son coéquipier français Eduardo Camavinga: «C'est trop des bouffons les arbitres, frère».

Le Real Madrid s'est finalement imposé 2-0 avec un deuxième but inscrit par... Kylian Mbappé, son 37e cette saison. Irréprochable sur le terrain, il pourrait toutefois avoir quelques soucis avec la commission de discipline...