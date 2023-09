Un coup de patte de Messi fait gagner l’Argentine

Lionel Messi jubile: il vient d’inscrire son 104e but en 176 sélections.

Le capitaine à la baguette

Les automatismes du Qatar sont revenus après la pause, avec une agressivité retrouvée et un capitaine Messi à la baguette. En apparente forme depuis qu’il a quitté le Paris Saint-Germain et l’Europe pour rejoindre l’Inter Miami dans le championnat nord-américain, en témoignent ses déjà 11 buts en MLS, il a fait planer le danger à chacune de ses prises de balles.

À la 69e minute, combinant avec Rodrigo de Paul, la «Pulga» se retrouvait à l’entrée de la surface, ballon collé au pied gauche effectuant ses petits pas rapides, mais son tir enroulé manquait de puissance. Des vagues incessantes revenaient sur le but équatorien, son milieu de terrain outrageusement dominé malgré la présence de la recrue la plus chère du mercato, Brighton Moises Caicedo, acheté 133 millions d’euros par Chelsea.

L’une de ces déferlantes provoquait une faute sur Lautaro Martinez, et un coup franc à l’entrée de la surface, face au but. Une offrande pour Messi, qui caressait le cuir pour lober le mur et placer le ballon au ras du poteau de Galindez, qui n’a pu esquisser le moindre geste sur sa ligne (1-0, 77e).