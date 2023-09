Un «crack» sénégalais de 15 ans attendu au FC Metz

Un sacré potentiel pour le club grenat, qui doit pourtant faire face à la concurrence de Manchester City, d'Arsenal, du Real Madrid et du FC Barcelone. Qu'importent les sollicitations et les moyens colossaux de ces géants d'Europe, «tout est déjà réglé» et c'est bien sur les rives de la Moselle que le «crack» débutera sa carrière professionnelle.