Football: Un jet privé à 200 000 euros pour des crampons 

Morata à la hauteur

Cette démonstration et l'avènement du phénomène Yamal, devenu à 16 ans et 57 jours le plus jeune joueur à faire ses débuts et à marquer pour la Selección, n’auraient pas été possibles sans l’intervention de la Fédération espagnole de football. Celle-ci n’a ainsi pas hésité à mettre la main au porte-monnaie pour affréter un jet privé muni des équipements manquants en direction de l’ancienne république soviétique, situé à mi-chemin entre l’Europe et l’Asie. Selon le quotidien espagnol Sport, ce voyage a coûté la bagatelle de 200 000 euros aux instances ibériques.