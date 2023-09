Un joueur de Nice «pris en charge» par les gendarmes et les pompiers

«Il a été pris en charge, poursuit ce communiqué. Nous continuerons de respecter le secret médical et nous demandons à chacun d'en faire de même et de respecter sa vie privée». «Nous sommes à son soutien ainsi qu'à celui de l'ensemble du club», a conclu le président de l'OGC Nice.

Transféré pour 12 millions d'euros du Lokomotiv Moscou

Plus tôt dans l'après-midi, la gendarmerie avait indiqué à l'AFP qu'un «joueur de l'OGC Nice a(vait) été pris en charge par les pompiers et des gendarmes à la suite d'une situation de détresse». La gendarmerie avait précisé qu'il était «sain et sauf».