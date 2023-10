Football: Un supporteur de Séville mime un singe avec Vinicius dans le viseur

Un supporteur du Séville FC a été identifié et expulsé du stade Sanchez Pizjuan samedi, pour des «comportements racistes et xénophobes» à l’égard de l’attaquant brésilien Vinicius pendant la rencontre de Liga face au Real Madrid (1-1). Le club andalou l’a annoncé dans un communiqué.

Séville précise avoir immédiatement signalé cet individu aux autorités et «condamne tout comportement raciste et xénophobe, même s’il est isolé, comme dans ce cas» et se dit prêt à collaborer avec la justice «pour éradiquer ces attitudes, qui ne représentent pas les supporteurs d’un club comme Séville».