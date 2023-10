«For All The Dogs»: Nombreuses réactions négatives après la sortie de l’album de Drake

Drake a publié, vendredi 6 octobre 2023, le clip de «8AM in Charlotte» et l’album «For All The Dogs». Le 8e disque du trentenaire est généreux, puisqu’il compte 23 morceaux, dont un grand nombre de collaborations. On citera notamment celles avec SZA, J. Cole, Chief Keef, Sexyy Red, Snoop Dogg, Sade, Teezo Touchdown, Bad Bunny, Yeat, 21 Savage ou encore Lil Yachty. En revanche, aucune trace du duo avec Nicki Minaj. Le rappeur avait pourtant assuré, lors d’un concert à Detroit en juillet 2023, qu’un titre avait été enregistré avec la chanteuse de 40 ans. Sur X, les fans de l’Américaine ont incendié le natif de Toronto pour cet oubli.