Automobile : Ford dévoile sa nouvelle Mustang, au vrombissant moteur essence

La dernière version de la voiture de sport, qui a inspiré une chanson de Serge Gainsbourg, et est apparue dans plus de 3 000 films, présente un intérieur «inspiré d'un avion de combat» et des caractéristiques de performance qui en font, selon Ford, «la plus exaltante» à conduire.

Un brin de panache

Le groupe «met aussi la pédale d'accélérateur sur les moteurs à combustion interne (ICE), ajoutant des technologies connectées (...) et des versions hybrides à nos véhicules les plus rentables et les plus populaires», a-t-il ajouté. La nouvelle Mustang emprunte des traits aux précédentes versions de la voiture dans la conception de sa calandre ou de l'éclairage. Elle propose aussi des technologies plus récentes, comme un bouton sur la clé permettant d'entendre le bruit d'un moteur vrombissant d'un simple clic.