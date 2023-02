Industrie automobille : Ford veut supprimer 3 800 postes en Europe sur les trois prochaines années

Le constructeur automobile américain veut supprimer des emplois dans ses équipes de développement de produits, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni.

Ford a annoncé mardi la suppression de 3 800 postes en Europe au cours des trois prochaines années, dont 3 600 en Allemagne et au Royaume-Uni, notamment dans ses équipes de recherche et développement (R&D) de produits. Les départs s'effectueront sur la base du volontariat, a précisé Ford. Le constructeur américain souhaite créer une «structure de coûts plus compétitive» en Europe, où il rencontre des difficultés, a-t-il indiqué mardi lors d'une conférence de presse.