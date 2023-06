Guerre en Ukraine: Les pays de l’UE formeront 30.000 soldats ukrainiens en 2023, annonce Kiev

De nouvelles attaques russes «massives» ont visé dans la nuit de lundi à mardi Kiev et les villes ukrainiennes de Lviv et Zaporijjia, selon les autorités militaires, qui n’ont fait état d’aucune victime dans l’immédiat. «Nouvelle attaque aérienne massive sur la capitale», a écrit l’administration civile et militaire de Kiev sur sa chaîne Telegram. Selon elle, des drones explosifs ont attaqué la ville par vagues provenant de directions différentes. «Il n’y a pas d’informations concernant des victimes ou des destructions pour l’instant», a-t-elle ajouté, précisant que l’alerte avait duré plus de trois heures.