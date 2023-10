Des managers d’entreprise formés au château de Wiltz

Former les managers de demain. C’est l’objectif du Business Science Institute (BSI), situé dans le château de Wiltz. L’objectif est de «permettre à des managers internationaux, titulaires d’un MBA ou d’un diplôme équivalent, de prendre du recul par rapport à leur expérience managériale et de préparer un Doctorate in Business Administration (DBA)», détaille le président, Michel Kalika.