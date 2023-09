«J’ai intégré l’Université juste deux jours après sa création»

«C'est le propre de l'informatique de changer chaque semaine»

Quand il ne travaille pas, il joue du piano ou fait du vélo. Et le week-end, il prend le train vers Cologne. «Je partage mon temps entre mes deux familles. Mon épouse et ma fille en Allemagne et mes étudiants ici». Ce qui le rend le plus fier? «Quand d’anciens étudiants me reconnaissent dans la rue et me saluent». Séverine Goffin