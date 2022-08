Liège : Formé dans la rue, un magicien belge sacré champion du monde

Un mois plus tard son agenda s'affole avec des invitations dans le monde entier grâce à ce numéro travaillé pendant plusieurs années par cet adepte de «La Magie nouvelle», qui se veut un conteur d'histoires et un créateur d'émotions. Loin des grandes illusions du showbiz.

«Beaucoup de vieux magiciens sont venus me voir après mon numéro pour me dire qu'ils étaient retombés en enfance et avaient oublié les techniques. C'est ce qu'on voulait avec cette boulette de papier. On s'en fiche du trucage, le but, c'est l'émotion magique», confie Laurent Piron, rencontré dans son atelier à Soumagne, près de Liège (est de la Belgique).