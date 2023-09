Carlos Sainz se fait dérober une montre à 500 000 euros à Milan

L'Espagnol, qui a terminé à la troisième place du Grand Prix, a réussi à rattraper les malfrats. Il était aidé par des proches et des passants. La police est rapidement intervenue et les voleurs ont été arrêtés. Carlos Sainz a porté plainte. Il a été reconduit par les policiers à son hôtel.

«Comme beaucoup d'entre vous le savez, hier à Milan nous avons vécu un incident désagréable. Mais le plus important c'est qu'on aille tous bien et on s'en souviendra comme d'une désagréable petite histoire, a dit le pilote de formule 1. Merci à toutes les peronnes qui nous ont aidés, à la police de Milan pour son intervention très rapide et merci pour tous vos messages».