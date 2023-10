Formule 1: Verstappen: «Ce titre est le plus beau de tous»

Max Verstappen est porté en triomphe par les membres de son écurie, après la conquête de son troisième titre. AFP

«Ce titre est le plus beau de tous», a estimé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui a été sacré champion du monde de Formule 1 pour la troisième fois consécutive, samedi, au Qatar. «Je pense que le premier était le plus émouvant, c’était un rêve qui devenait réalité en F1, a-t-il poursuivi. Mais celui-là est le meilleur, parce que cela a été ma plus belle saison.» Questions, et réponses.

Vous êtes officiellement triple champion du monde. Qu’est-ce que cela vous inspire?

C’est fantastique. Je suis très fier du travail de l’équipe. Je suis heureux de faire partie de ce groupe. Être trois fois champion du monde, c’est incroyable.

Pensiez-vous atteindre cela un jour?

C’est quelque chose que je n’aurais jamais pu imaginer. C’est une grande fierté pour moi, pour ma famille, pour tous ceux avec qui je travaille au sein de l’équipe. Pouvoir vivre cela tous ensemble est incroyable. On parle toujours de performance, mais pouvoir connaître cette ambiance et prendre du plaisir à travailler au quotidien avec ces gens, c’est encore plus important.

Où classez-vous ce titre parmi les trois que vous avez remportés?

Ce titre est le plus beau de tous. Je pense que le premier était le plus émouvant, c’était un rêve qui devenait réalité en F1. Mais celui-là est le meilleur, parce que cela a été ma plus belle saison en termes de victoire, et que la voiture était incroyable. C’est le titre dont je suis le plus fier pour ma régularité.

«Rêver du titre ne vous amène nulle part, c’est plutôt tous les efforts que vous faites pour y arriver qui importent.» Max Verstappen, triple champion du monde de Formule 1

Max Verstappen a été accueilli comme il se doit à sa sortie de bolide. AFP

Quand vous avez piloté la RB19 pour la première fois en février à Bahreïn, vous êtes-vous dit que cette voiture vous mènerait à ce troisième titre?

C’est difficile à dire. Elle a toujours semblé bien et avec un bon équilibre, mais vous ne savez jamais comment se comporteront les voitures des autres équipes. On s’attendait à ce qu’elles soient plus proches de nous à Bahreïn, et on avait tous été très positivement surpris, mais cela reste un seul circuit. Or, quand on est allé sur d’autres circuits et qu’on a constaté qu’elle était toujours aussi rapide, en particulier en course, c’était très prometteur.

À quel moment de la saison avez-vous pensé que le titre ne pourrait pas vous échapper?

Jamais jusqu’à aujourd’hui! Bien sûr, quand j’étais sur ma lancée (de victoires) et que je voyais que l’écart grandissait course après course... Mais j’essayais juste de rester bien concentré et de gagner week-end après week-end, plutôt que de rêver du titre. Rêver du titre ne vous amène nulle part, c’est plutôt tous les efforts que vous faites pour y arriver qui importent.

Je ne suis pas en Formule 1 pour laisser un héritage ou chasser les records. Max Verstappen, triple champion du monde de Formule 1

Pensez-vous avoir encore élevé votre niveau cette saison?

Je cherche toujours à m’améliorer, mais évidemment j’ai aussi gagné en expérience et cela m’aide à être plus rapide. J’ai grandi en tant que pilote et en tant que personne, et quand je compare avec ma première saison en F1, ces aspects m’ont beaucoup aidé, par exemple à affronter les situations de forte pression ou quand les conditions sont difficiles.

Combien de titres espérez-vous gagner?

Je veux toujours gagner le plus possible, mais cela dépendra beaucoup de la voiture, c’est comme cela que ça marche en Formule 1. Donc je savoure l’instant présent. Je suis encore jeune (ndlr: 26 ans), même si je suis en F1 depuis longtemps, donc il me faudra encore quelques saisons pour atteindre mon meilleur niveau. On verra. Mais je pense que la question est plutôt: jusqu’à quand voudrai-je être là? A un moment donné, je me dirai: «J’en ai assez, je veux faire autre chose». Mais ce n’est pas pour maintenant!

Réalisez-vous que vous avez déjà laissé une trace dans l’histoire de la F1?

Je ne suis pas en Formule 1 pour laisser un héritage ou chasser les records. Je suis là pour gagner et prendre du plaisir avec ceux qui me permettent de réaliser cela, car je n’avais jamais imaginé que ce serait possible.

Max Verstappen: «A un moment donné, je me dirai: «J’en ai assez, je veux faire autre chose». Mais ce n’est pas pour maintenant!» AFP

