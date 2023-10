Lewis Hamilton et Charles Leclerc disqualifiés

Lewis Hamilton (à g.) et Charles Leclerc (à dr.) ont connu le même destin à Austin.

Les pilotes de Mercedes Lewis Hamilton et de Ferrari Charles Leclerc ont tous deux été disqualifiés du Grand Prix des États-Unis de dimanche, après que leurs voitures respectives ont échoué aux inspections d’après-course, a déclaré la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

Dans un communiqué, la FIA a déclaré que les deux équipes avaient reconnu les conclusions du rapport d’inspection sur les irrégularités constatées, probablement attribuables selon elles à la piste bosselée et au délai serré entre les courses de samedi et dimanche. Il «incombe aux compétiteurs de s’assurer que la voiture est conforme aux règles pendant toute la compétition», a rappelé la FIA. Avec la disqualification de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc, Lando Norris (McLaren) s’est hissé à la deuxième place, tandis que Carlos Sainz (Ferrari), qui s’était classé quatrième, occupe désormais la troisième place.