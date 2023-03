Au Luxembourg: Fort rebond de la grippe, le Covid augmente encore

Côté Covid, le nombre de cas est en hausse de 11,1% d'une semaine sur l'autre, avec 1 784 nouveaux cas la semaine dernière contre 1 606 la semaine précédente. Le ministère de la Santé, qui a publié ces chiffres jeudi, fait aussi état d'un décès supplémentaire lié au Covid, une victime âgée de plus de 80 ans.

Le nombre d'hospitalisations augmente aussi, avec en moyenne 19 patients en soins normaux, contre seize la semaine d'avant, et un lit occupé en soins intensifs. Les patients hospitalisés sont âgés en moyenne de 65 ans. La vaccination avance elle lentement, avec 101 doses administrées sur une semaine, dont trois premières doses. En tout, 474 981 personnes disposent désormais d'un schéma vaccinal complet, soit 79% de la population vaccinable, les résidents âgés de cinq ans et plus.