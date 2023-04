Fort séisme de magnitude 7,1 au large de l'Indonésie

«Le tremblement de terre était si fort que nous avons eu du mal à nous lever et à sortir», relate Patriz Sanene, un habitant de 34 ans de Siberut, la plus grande des îles Mentawai. «Nous avons eu du mal à sortir de la maison, nous avons dû nous accrocher aux murs». «C'est le tremblement de terre le plus fort (...) de cette année. J'ai pensé qu'il y aurait probablement un tsunami. Dieu merci, il n'y a pas eu de tsunami», lâche-t-il.