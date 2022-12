Départs en vacances: Forte affluence au Findel pour fêter le Nouvel An à l'étranger

1 / 5 Au Findel, ce jeudi était le jour comptant le plus de départs après le 26 décembre. Frédéric Lambert/L'essentiel Pour Manu et Xavier, direction Porto pour fêter le Nouvel An. Frédéric Lambert/L'essentiel Les parents de Joana repartaient à Porto. Frédéric Lambert/L'essentiel

Entre le 23 et le 26 décembre inclus, le Findel a accueilli plus de 50 000 passagers, selon lux-Airport. Ce jeudi était encore un jour de grand départ pour fêter le passage à 2023 à l'étranger. C'est le cas de Manu et Xavier d'Hamoir (Belgique), «contents» d'aller quatre jours à Porto «pour déconnecter». Au programme: «sorties en boite, prendre du bon temps avec les potes», détaillent-ils.

Manon et Hugo, de Nancy (France), ont décidé de passer le Nouvel An à Londres. «On est super contents et excités, on a eu du mal à dormir la nuit». L'avion ne décollait qu'à 10h35 qu'ils étaient déjà à l'aéroport à 7h30. «C'est mieux d'arriver tôt, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer sur la route», indique Hugo. «Je pense qu'il va y avoir du monde à l'aéroport, surtout que c'est le Nouvel An. Les gens veulent repartir en vacances», ajoute Manon.

«Je suis revenu voir la famille pour les fêtes»

Pour d'autres, ce jeudi rimait avec retour au pays. Joana accompagnait ses parents qui rentraient à Porto. «Je suis triste parce qu'ils partent mais j'étais contente qu'ils soient là pour Noël. Ils étaient déjà venus l'an dernier mais là, ça se voit que tout redevient normal».

Pour Valentin, ce sera direction Tokyo (Japon). «J'y travaille et je suis revenu voir la famille pour les fêtes. C'était court mais avec les prix des billets, je n'ai pas eu trop d'autres choix de dates».

«Une croissance de près de 50% des départs»

Pour ces deux semaines de fin d'année, «nous constatons une croissance de près de 50% des départs par rapport à l'an dernier et la diversité de destinations a bien augmenté», indique Michael Gloor, au sujet des agences We love to travel et Voyages Emile Weber. Selon Luxair, les îles Canaries, le Sénégal et le Cap Vert sont des destinations particulièrement prisées en ce moment.

De nombreux résidents choisissent également de partir en vacances en voiture. «Nous connaissons une forte fréquentation de nos boutiques à Bertrange et Ingeldorf», indique-t-on à l'ACL. Là, il est possible de se procurer les vignettes pour se rendre en Suisse et en Autriche. Si les ventes du mois de décembre correspondent plus ou moins à celles de décembre 2021, l'ACL remarque une forte augmentation des ventes de vignettes autrichiennes (10 jours) sur l'année (+42%).