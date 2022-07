Etudes scientifiques: A partir de quelle température est-on moins efficace au boulot?

«Surtout pas d'alcool ni de caféine»

Au cours des tests cognitifs qui leur ont ensuite été soumis, il est apparu que «la rapidité cognitive, la mémoire de travail, la capacité d’attention et la rapidité d’exécution étaient inférieures de 10 à 15% chez celles et ceux qui avaient été placés dans le local à 26,5C», analyse le Dr Sylvia Binck, neurologue à Luxembourg. L’altération des capacités cognitives est ainsi beaucoup plus limitée chez celles et ceux travaillant dans des bureaux climatisés.