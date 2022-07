Japon : Forte émotion lors de l’adieu à Shinzo Abe

Des milliers de personnes sont venues se recueillir mardi, sur le passage du cortège funéraire de l’ancien Premier ministre japonais, après ses funérailles.

La cérémonie des obsèques de Shinzo Abe s’est déroulée mardi, en début d’après-midi, au temple bouddhiste Zojoji, dans le centre Tokyo. Sa veuve, Akie, et le Premier ministre en exercice Fumio Kishida étaient notamment présents. De nombreux Japonais s’étaient rendus spontanément, dès le matin, devant le temple pour y rendre hommage au dirigeant, dont le meurtre à 67 ans a choqué le pays.

«Je suis choqué et en colère. Je n’arrive pas à surmonter ma tristesse, alors je suis venu déposer des fleurs et prier», a confié Tsukasa Yokawa, 41 ans. «Je le respectais vraiment. C’était un grand Premier ministre qui a fait beaucoup pour accroître la présence du Japon dans le monde». Après la cérémonie, le cortège funéraire a quitté le temple pour passer devant des institutions politiques où Abe a officié au cours de sa carrière: le Parlement, le bureau du Premier ministre et le siège du Parti libéral-démocrate (PLD, droite nationaliste) au pouvoir.