«Forte hausse de la haine» dans le monde après le carnage du Hamas 

«L’impact de cette crise (...) a eu des répercussions partout, déshumanisant à la fois les Palestiniens et les Juifs. Nous assistons à une augmentation importante des discours de haine, de la violence et de la discrimination, à un approfondissement des fractures sociales et de la polarisation, ainsi qu’au déni des droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique», a-t-il regretté. «J’ai entendu des juifs et des musulmans dire qu’ils ne se sentaient pas en sécurité, et cela m’attriste», a ajouté le responsable de l’ ONU .