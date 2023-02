Forte mobilisation pour la Turquie au Luxembourg et aux alentours

«La mobilisation est forte aussi bien chez les frontaliers, les Luxembourgeois que les résidents étrangers du Luxembourg, notamment des pays des Balkans. La semaine passée, douze camions sont partis d'un centre de collecte à Fameck et trois de l'ambassade de Turquie au Luxembourg», explique Nevzat Arslan, premier conseiller à l'Ambassade de Turquie, qui précise que la même quantité est prête à partir, ces prochains jours. «Des gens posent des colis et s'en vont», souligne-t-il.

Alors que le bilan humain du séisme en Turquie et en Syrie a franchi les 30 000 morts, la collecte, réunissant institutions et associations, s'est mise en place à l'échelle de la grande région avec des centres à Trèves, Contz, Fameck, Luxembourg. «Nous avons d'abord tout collecté. Désormais nous donnons priorité aux couvertures, générateurs, chauffages, sacs de couchage, tapis de camping, tentes...», précise Nevzat Arslan.

«À la recherche de corps uniquement»

L'ambassade a pris part au départ d'une équipe médicale depuis Nancy, mais souligne que ceux qui veulent partir apporter leur aide doivent solliciter les autorités turques et partir avec leur matériel.

Alors que la Chambre de commerce a, à son tour, lancé un appel aux dons via des ONG luxembourgeoises, et que Caritas Luxembourg distribue du fuel et des kits de premières nécessité, notamment en Syrie, le CGDIS a annoncé vendredi l'envoi d'un troisième homme en Turquie, un expert luxembourgeois en logistique déployé par le biais du mécanisme de protection civile de l’Union européenne (UCPM).