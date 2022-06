Canicule: Fortes chaleurs au Luxembourg: comment se protéger?

Les canicules sont de plus en plus fréquentes au Luxembourg. Editpress

«La déshydratation a ceci de dangereux qu’elle ne se ressent que très tard. On peut ne pas avoir soif et déjà être à un stade de déshydratation avancé. Dans les cas les plus graves, cela peut atteindre le cerveau», relate le Dr Anne Vergison, médecin chef de division de l’Inspection sanitaire de la Direction de la santé.

Avec des températures de 30 et 31° C annoncées jeudi et vendredi, «on n’en est pas encore à déclencher le plan canicule. Mais il faut déjà faire attention», avertit Anne Vergison. Les enfants de moins de 6 mois et les personnes âgées sont les plus à risque, «mais il est évident que si un ouvrier travaille en plein soleil, sur un toit, en particulier foncé, il est exposé».

S'hydrater, ne pas laisser un enfant enfermé dans une voiture

Le conseil de prévention est simple: «boire au minimum 1,5 litre d’eau par jour. Si un senior est réticent, vous pouvez lui préparer une soupe, ça hydrate, en plus d’être nutritif, conseille Anne Vergison. Et surtout, il ne faut pas laisser un enfant enfermé dans une voiture! On a vu cela trop souvent».